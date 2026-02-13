Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован ремейк трилогии God of War

Анонсирован ремейк трилогии God of War
Комментарии

Финальным анонсом презентации State of Play от Sony стал ремейк трилогии God of War. У проекта пока нет даты выхода — авторы представили лишь небольшой тизер.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Будущий сборник включит в себя переработанную оригинальную трилогию от студии Santa Monica, которая расскажет о спартанце по имени Кратос и его пути по уничтожению богов Олимпа. Главную роль в проекте вновь сыграет Терренс Карсон — он озвучивал персонажа в оригинальных играх.

Актёр отметил, что очень рад вернуться к своему знаменитому амплуа, однако не стал делиться какими-либо подробностями, отметив, что проект находится на ранней стадии разработки.

Материалы по теме
Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3
Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android