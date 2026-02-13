Скидки
Вышел сюжетный трейлер игры 007: First Light про Джеймса Бонда

Во время прошедшей ночью State of Play разработчики игры 007: First Light про Джеймса Бонда представили её большой сюжетный трейлер. В ролике показали фрагменты истории как с Бондом, так и с другими персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат IO Interactive.

В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Проект выйдет с полной поддержкой русского языка.

Источник: IO Interactive

