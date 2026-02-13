Вышел сюжетный трейлер игры 007: First Light про Джеймса Бонда
Поделиться
Во время прошедшей ночью State of Play разработчики игры 007: First Light про Джеймса Бонда представили её большой сюжетный трейлер. В ролике показали фрагменты истории как с Бондом, так и с другими персонажами.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат IO Interactive.
В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.
Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Проект выйдет с полной поддержкой русского языка.
Источник: IO Interactive
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
08:32
-
08:03
-
07:32
-
07:01
-
06:30
-
02:40
-
02:21
-
02:00
-
01:55
-
01:13
- 12 февраля 2026
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:23
-
19:39
-
19:08
-
19:03
-
18:48
-
18:20
-
18:19
-
17:51
-
17:19
-
16:48
-
16:18
-
15:58
-
15:26
-
14:54
-
14:54
-
14:26
-
14:06
-
13:47
-
13:38
-
13:15
-
13:02
-
12:49