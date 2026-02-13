God of War: Sons of Sparta, экшен-платформер про юность Кратоса, вышел на PS5

Во время State of Play представили экшен-платформер God of War: Sons of Sparta. Слухи об игре ходили уже давно, но анонсировали её наконец-то только сейчас.

В ролике показали игровой процесс, который выполнен в духе тайтлов жанра: за юного Кратоса нужно биться с врагами, собирать ресурсы и много передвигаться.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Сюжетно события во времена юности Кратоса, протагониста всей франшизы God of War. Нам покажут период, когда спартанец проходил суровые испытания вместе со своим братом Деймосом.

Игру выпустили только на PS5. В ней доступна озвучка на русском языке.