Леон Кеннеди, вирус и Раккун-Сити — в новом большом трейлере Resident Evil Requiem

Capcom во время State of Play показала новый большой трейлер Resident Evil Requiem. В него попало множество сюжетных моментов и геймплейных фрагментов. Показали даже, как Леон Кеннеди входит в тот самый полицейский участок в Раккун-Сити.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

События девятой части Resident Evil развернутся в Раккун-Сити, а играть будем за Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak, и Леона Кеннеди, любимчика фанатов серии.

Релиз Requiem состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. Игра будет полностью поддерживать русский язык, включая озвучку.