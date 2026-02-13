Ghost of Yotei получит бесплатный мультиплеерный режим уже 10 марта
На State of Play анонсировали режим «Легенды» для Ghost of Yotei. Это кооперативный режим, позволяющий вместе с другими игроками проходить уровни и сражаться с врагами. Саму Ghost of Yotei проходить совместно при этом нельзя.
«Легенды» будут бесплатными, их выпустят 10 марта, а в трейлере показали геймплейные кадры из него.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Ghost of Yotei представляет собой экшен, который разворачивается после Ghost of Tsushima. В нём нужно играть за Ацу, оставшуюся одной после того, как банда преступников убила всю её семью. Тайтл доступен только на PS5.
