Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ghost of Yotei получит бесплатный мультиплеерный режим уже 10 марта

Ghost of Yotei получит бесплатный мультиплеерный режим уже 10 марта
Комментарии

На State of Play анонсировали режим «Легенды» для Ghost of Yotei. Это кооперативный режим, позволяющий вместе с другими игроками проходить уровни и сражаться с врагами. Саму Ghost of Yotei проходить совместно при этом нельзя.

«Легенды» будут бесплатными, их выпустят 10 марта, а в трейлере показали геймплейные кадры из него.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Ghost of Yotei представляет собой экшен, который разворачивается после Ghost of Tsushima. В нём нужно играть за Ацу, оставшуюся одной после того, как банда преступников убила всю её семью. Тайтл доступен только на PS5.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android