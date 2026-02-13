Скидки
Появился первый кадр комедии The Fox с Джаем Кортни в главной роли

В Сети появился дебютный кадр из комедийного фильма The Fox. Главную роль в картине исполнил Джай Кортни, звезда «Отряда самоубийц» и других менее и даже более известных проектов.

Первый кадр The Fox

Фото: SXSW

В этой мрачно-комической сказке приветливый охотник на лис встречает говорящего Лиса, который предлагает ему превратить его невесту в идеальную женщину.

Режиссёром и сценаристом стал Дарио Руссо, а продюсерами числятся Кристина Сейтон, Саманта Дженнингс, Карли Мейпл. Премьера состоится на кинофестивале SXSW, который пройдёт с 12 по 18 марта. После этого картину вполне могут выпустить в широкий зарубежный прокат.

