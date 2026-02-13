Появился первый кадр комедии The Fox с Джаем Кортни в главной роли
Поделиться
В Сети появился дебютный кадр из комедийного фильма The Fox. Главную роль в картине исполнил Джай Кортни, звезда «Отряда самоубийц» и других менее и даже более известных проектов.
Первый кадр The Fox
Фото: SXSW
В этой мрачно-комической сказке приветливый охотник на лис встречает говорящего Лиса, который предлагает ему превратить его невесту в идеальную женщину.
Режиссёром и сценаристом стал Дарио Руссо, а продюсерами числятся Кристина Сейтон, Саманта Дженнингс, Карли Мейпл. Премьера состоится на кинофестивале SXSW, который пройдёт с 12 по 18 марта. После этого картину вполне могут выпустить в широкий зарубежный прокат.
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
11:19
-
09:55
-
09:02
-
08:32
-
08:03
-
07:32
-
07:01
-
06:30
-
02:40
-
02:21
-
02:00
-
01:55
-
01:13
- 12 февраля 2026
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:23
-
19:39
-
19:08
-
19:03
-
18:48
-
18:20
-
18:19
-
17:51
-
17:19
-
16:48
-
16:18
-
15:58
-
15:26
-
14:54
-
14:54
-
14:26
-
14:06
-
13:47
-
13:38