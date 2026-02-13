Стартовали съёмки фэнтезийного фильма «Снегурочка»

Пресс-служба компании «Переворот» сообщила о старте съёмок полнометражного современного этно-фэнтези «Снегурочка». Именно так создатели картины её преподносят.

Женя и Маша ждут развода в суде. Когда они покидают свой дом, чтобы навсегда расстаться, из слепленного ими накануне снеговика появляется ледяная волшебная девочка, которая изменит их дальнейшую жизнь навсегда.

Режиссёром проекта выступает дебютантка Ольга Добромыслова. Главные роли в фильме исполняют Сергей Гилёв, Лянка Грыу, Варвара Добромыслова, Юлия Богданович. Продюсеры проекта – Максим Добромыслов, Александр Хант и Антон Мотякин.

Производством ленты занимается кинокомпания «Переворот». Дату выхода картины пока не называют.