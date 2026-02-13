Скидки
Netflix закрыл мультсериал «Терминатор Зеро» после первого сезона

Netflix закрыл мультсериал «Терминатор Зеро» после первого сезона


Онлайн-кинотеатр Netflix решил не продлевать мультсериал «Терминатор Зеро» на второй сезон. Об этом сообщил сценарист Маттсон Томлин, который работал над произведением.

Автор заявил, что у проекта были высокие отзывы от критиков и зрителей, однако общие просмотры оказались слишком малы, чтобы Netflix одобрил создание продолжения.

Критики и зрители отзывались о «Терминаторе Зеро» потрясающе, но в итоге его посмотрели слишком мало людей.

«Терминатор Зеро» вышел в 2024 году и рассказывал историю борьбы человечества и «Скайнет» в двух временных линиях. Солдата отправляют в прошлое, чтобы защитить учёного Малкольма Ли, который работает над запуском конкурирующей системы искусственного интеллекта. Однако на Ли также охотится некий убийца из будущего, и ему приходится задуматься о моральной стороне своего изобретения.

