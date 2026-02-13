Скидки
Популярные фильмы на День святого Валентина (14 февраля) — Анора, Кто угодно кроме тебя, Плохая девочка и другие

10 самых популярных фильмов на День святого Валентина от JustWatch
Издание JustWatch опубликовало список самых популярных фильмов последних лет ко Дню святого Валентина. В десятку вошли мелодраматические картины, которые чаще всего пересматривают американские жители на 14 февраля.

Первое место в топе заняла «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. На второй строчке оказалась комедия «Кто угодно, кроме тебя», замкнул тройку эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман.

В десятку также вошли «Прошлые жизни», «50 оттенков серого» и «Время жить».

Фото: JustWatch

Самые популярные фильмы на 14 февраля от JustWatch

  1. «Анора» (2024).
  2. «Кто угодно, кроме тебя» (2023).
  3. «Плохая девочка» (2024).
  4. «Прошлые жизни» (2023).
  5. «Держись до конца» (2004).
  6. «День Святого Валентина» (2010).
  7. «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (2025).
  8. «50 оттенков серого» (2015)
  9. Queer* (2024).
  10. «Время жить» (2024).

* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

