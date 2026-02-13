10 самых популярных фильмов на День святого Валентина от JustWatch
Издание JustWatch опубликовало список самых популярных фильмов последних лет ко Дню святого Валентина. В десятку вошли мелодраматические картины, которые чаще всего пересматривают американские жители на 14 февраля.
Первое место в топе заняла «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. На второй строчке оказалась комедия «Кто угодно, кроме тебя», замкнул тройку эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман.
В десятку также вошли «Прошлые жизни», «50 оттенков серого» и «Время жить».
- «Анора» (2024).
- «Кто угодно, кроме тебя» (2023).
- «Плохая девочка» (2024).
- «Прошлые жизни» (2023).
- «Держись до конца» (2004).
- «День Святого Валентина» (2010).
- «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (2025).
- «50 оттенков серого» (2015)
- Queer* (2024).
- «Время жить» (2024).
* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
