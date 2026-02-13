«Плакал несколько раз». Джеймс Кэмерон — о драме «Гамнет» про Уильяма Шекспира

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон поделился своими впечатлениями от просмотра «Гамнета» — фильма Хлои Чжао про Уильяма Шекспира по мотивам книги Мэгги О’Фаррелл. Лента рассказывает вымышленную историю из жизни сына Шекспира, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына, что и приведёт к созданию величайшей пьесы всех времён.

Режиссёр «Аватаров» и «Титаника» признался, что посмотрел ленту дважды и несколько раз прослезился. Кэмерон поразился, что Хлоя Чжао продолжает выпускать столь эмоциональные картины в современном Голливуде.

Я смотрел «Гамнета» дважды и плакал несколько раз. Твоя суперсила — это эмпатия. Что, чёрт возьми, ты делаешь в Голливуде? Как ты справляешься с этим, при этом сохранив открытое сердце? Есть ли в этом какой-то секрет? Я бы хотел узнать его. Кажется, что связь с природой — это суть всего.

Чжао отметила, что в своих фильмах всегда старается уловить глубинную суть происходящего, во время съёмок «Гамнета» часто задавала себе вопросы, что чувствуют главные герои, как им жить дальше. Во многом такой подход и помог ей снять ленту, которая получила восемь номинаций на «Оскар»-2026.