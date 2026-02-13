Скидки
Белла Рамзи планирует избегать проектов в духе «Игры престолов» и «Одних из нас»

Комментарии

Британская актриса Белла Рамзи рассказала о планах на будущее. Звезда «Игры престолов» и «Одних из нас» в ближайшем будущем будет избегать крупных голливудских проектов и сфокусируется на независимом кино.

Всё дело в том, что недавно Рамзи снялась в британской драме Sunny Dancer. Производство заняло полтора месяца, их актриса называет лучшим временем в своей жизни. Артистка планирует и дальше сниматься в подобном кино.

Теперь я стараюсь держаться подальше от вещей в духе «Одни из нас» и «Игры престолов». Эти масштабные проекты были невероятным опытом, и мне очень повезло, что они стали трамплином для моей карьеры. Но сейчас я понимаю, какая это привилегия – возможность выбирать и участвовать в проектах, которые меня интересуют, даже если у них нет большого бюджета. Мне всё равно. Так я всегда поступала в своей карьере. В детстве меня всегда интересовала сама история: так было с самого начала и остаётся до сих пор. Меня интересуют по-настоящему человечные истории, хорошо написанные, с которыми я как-то связана, которые, на мой взгляд, важны.

Фильм Sunny Dancer вышел в британский прокат 13 февраля. Лента рассказывает историю 17-летней девушки Айви, которая отправляется в лагерь для молодых людей после того, как у неё наступает ремиссия после рака. В дальнейшем Рамзи также появится в третьем сезоне «Одних из нас», который должен стать для сериала финальным.

Комментарии
