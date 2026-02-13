Скидки
Первый постер исторической драмы «Королева Анна» от автора «Бригады» — выход в 2027 году

Первый постер исторической драмы «Королева Анна» от автора «Бригады» — выход в 2027 году
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый постер фильма «Королева Анна». Историческая драма выйдет в российском прокате 11 февраля 2027 года.

Фото: «Централ Партнершип»

События ленты разворачиваются на Руси XI века. По сюжету Ярослав Мудрый выдаёт свою дочь Анну замуж за короля франков Генриха I. Сопровождать княжну в дальнем путешествии поручают наёмнику Остромиру. В ходе опасного пути между девушкой и воином вспыхивают романтические чувства.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков («Есенин»), Екатерина Воронина («Цикады»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Сидоров — постановщик знаменитого сериала «Бригада».

