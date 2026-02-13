Скидки
В Deadlock вышли шесть новых героев — последним стал фехтовальщик Аполлон

13 февраля для Deadlock вышел небольшой патч, который добавил в игру Аполлон — финального героя обновления «Ритуал обретает форму». Это персонаж ближнего боя, вооружённый шпагой и способный уничтожить команду противника набором способностей.

Таким образом, за три недели в Deadlock добавили сразу шесть героев: Рема, Грейвс, Сильвер, Венатора, Селесту и Аполло. В ближайшее время команда разработчиков из Valve возьмёт паузу от больших апдейтов и сфокусируется на правках баланса.

Вместе с новыми героями авторы ранее также улучшили интерфейс, переделали некоторые сегменты карты, добавили два новых предмета в Лавке, обновили настройки игры и внедрили режим «Уличная драка» формата 4х4. Сейчас Deadlock всё ещё находится в стадии альфа-теста, сыграть в неё можно с помощью приглашений от друзей в Steam.

В Deadlock вышел крупный патч — добавили шесть героев и новый режим
