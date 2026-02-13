Российская команда BET-M прошла на IEM Atlanta 2026 по CS 2

Коллектив BET-M выиграл путёвку на IEM Atlanta 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче нижней сетки квалификаций команда обыграла чешский состав SINNERS со счетом 2:1.

BET-M уступила на карте Dust 2 (10:13), но оказалась сильнее на Ancient (13:11) и Mirage (13:11). Лучшим игроком победителей стал Павел z1Nny Прокопьев с рейтингом 1,17. Для организации, основанной в 2025 году, это первый выход на крупный LAN-турнир.

В составе BET-M выступает 34-летний ветеран сцены Семен kinqie Лисицын, для которого поездка в Атланту станет возвращением на тир-1 уровень впервые с 2019 года (тогда он играл на мэйджоре в Берлине).

IEM Atlanta 2026 пройдёт с 11 по 17 мая в США. За призовой фонд в $ 1 млн сразятся 16 команд, включая NAVI, FaZe, Vitality и ещё один российский коллектив — BetBoom Team.