Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская команда BET-M прошла на IEM Atlanta 2026 по CS 2

Российская команда BET-M прошла на IEM Atlanta 2026 по CS 2
Комментарии

Коллектив BET-M выиграл путёвку на IEM Atlanta 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче нижней сетки квалификаций команда обыграла чешский состав SINNERS со счетом 2:1.

BET-M уступила на карте Dust 2 (10:13), но оказалась сильнее на Ancient (13:11) и Mirage (13:11). Лучшим игроком победителей стал Павел z1Nny Прокопьев с рейтингом 1,17. Для организации, основанной в 2025 году, это первый выход на крупный LAN-турнир.

В составе BET-M выступает 34-летний ветеран сцены Семен kinqie Лисицын, для которого поездка в Атланту станет возвращением на тир-1 уровень впервые с 2019 года (тогда он играл на мэйджоре в Берлине).

IEM Atlanta 2026 пройдёт с 11 по 17 мая в США. За призовой фонд в $ 1 млн сразятся 16 команд, включая NAVI, FaZe, Vitality и ещё один российский коллектив — BetBoom Team.

Материалы по теме
BetBoom Team отобралась на IEM Atlanta 2026 по CS 2 и пропустит турнир в Астане
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android