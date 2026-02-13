Скидки
Документальный сериал «История русского секса» стартует 24 февраля — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «История русского секса». Документальный сериал стартует уже 24 февраля. В проект войдёт четыре серии.

Сериал расскажет, как понятие «русский секс» связано с историей России, почему люди часто стесняются обсуждать его. В документальном проекте авторы расскажут, как менялась интимная жизнь людей, начиная с Древней Руси и заканчивая нашими днями. Проводниками в различные эпохи страны станут анимационные герои.

Режиссёром «Истории русского секса» выступил Андрей Маяцкий («Тайны медовой дoлины»). Авторами сценария стали Михаил Рольник («Русские народные. Вся правда о сказках») и Тихон Шаров («Охотники за привидениями»).

