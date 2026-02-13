Промокоды Genshin Impact к патчу 6.4 — авторы раздают 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков в честь показа обновления 6.4. По традиции каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.4

Homeward — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; VarkaArrives — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; VisitWonderland — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют до 16 февраля 07:00 мск .

Патч 6.4 для Genshin Impact выйдет 25 февраля на ПК, консолях и мобильных платформах. Обо всех деталях апдейта мы рассказали в отдельном материале.