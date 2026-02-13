Скидки
Промокоды Геншин Импакт 6.4 (Луна) со стрима 13 февраля — как получить 300 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact к патчу 6.4 — авторы раздают 300 примогемов
Разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков в честь показа обновления 6.4. По традиции каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.4

  • Homeward — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • VarkaArrives — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • VisitWonderland — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют до 16 февраля 07:00 мск.

Патч 6.4 для Genshin Impact выйдет 25 февраля на ПК, консолях и мобильных платформах. Обо всех деталях апдейта мы рассказали в отдельном материале.

