Россиян призвали задавать нейросетям только сложные вопросы для сохранения природы

Издание «Газета.Ru» взяло интервью у эксперта в области искусственного интеллекта Ивана Будника. Он рассказал о вреде общения пользователей с нейросетями.

По словам эксперта, только один простой текстовый запрос к нейросети потребляет в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google. В связи с этим сервера в дата-центрах начинают работать гораздо больше, из-за чего их приходится охлаждать половиной литра питьевой воды — это приводит к нехватке ресурса и вреде экологии.

Каждый раз, когда кто-то просит ChatGPT придумать пост для социальной сети или сгенерировать картинку, где-то в дата-центре сервер начинает работать так, что его приходится охлаждать половиной литра воды. Генерация картинки съедает столько же электричества, сколько нужно для половины заряда смартфона. Парадокс в том, что две трети новых дата-центров строят именно там, где воды уже не хватает, по типу Аризоны и северных провинций Китая. Компании гонятся за дешевой землей и налоговыми льготами, игнорируя местные ресурсы.

Будник также заявил, что в среднем на один дата-центр тратится миллион литров ежедневно. Такое потребление равно дневной норме небольшого города на 50 тыс. человек. Эксперт считает, что к 2027 году мировая ИИ-индустрия потратит 6,6 триллиона литров пресной воды.

