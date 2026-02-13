Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем стартует 25 мая — все серии выйдут 27 мая

Компания Amazon рассказала, как будут выходить эпизоды предстоящего сериала «Паук-Нуар». Все восемь серий первого сезона станут доступны для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video 27 мая. При этом премьера первой серии состоится на два дня раньше — 25 мая на платформе MGM+.

Сюжет шоу расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

Главную роль в сериале исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В проекте также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).