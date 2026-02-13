Скидки
Perfecto открыт к предложениям от других команд в Counter-Strike 2

Perfecto открыт к предложениям от других команд в Counter-Strike 2
Комментарии

Бывший капитан Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий объявил о поиске новой команды. На своей странице в социальных сетях киберспортсмен сообщил, что готов рассмотреть любые варианты.

Игрок отметил наличие действующих виз в США и Европу, что упрощает возможный трансфер в зарубежные коллективы.

Я открыт к предложениям, у меня есть американская и европейская виза, если кому-либо нужен стенд-ин.

Perfecto покинул основной состав Virtus.pro 4 февраля. С момента его прихода команда опустилась с 17-го на 91-е место в мировом рейтинге Valve, одержав последнюю значимую победу в ноябре 2025 года. Сама организация временно приостановила участие в турнирах для перестройки состава.

Комментарии
