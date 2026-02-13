Скидки
Аниме-фильм «Стометровка» вновь покажут в кинотеатрах России с 19 февраля

Кинокомпания «Русский Репортаж» сообщила, что аниме-фильм «Стометровка» перевыпустят в российском прокате. Спортивная картина вновь появится в кинотеатрах России с 19 февраля.

Главным героем анимационной ленты выступает талантливый бегун Тогаси, которому нет равных в спринте. Его жизнь меняется, когда у него появляется конкурент по имени Комия, который обладает железной волей, но не имеет техники бега. Дружба героев постепенно превращается в ожесточённое соперничество.

В создании «Стометровки» участвовали профессиональные спортсмены, движение которых были отрисованы покадрово. Благодаря этому методу авторам удалось максимально реалистично передать пластику героев. Режиссёром картины выступил Кэндзи Иваисава («Онгаку: Наш звук»), а композитором — Хироаки Цуцуми («Магическая битва»).

Интервью с автором «Стометровки»:
