Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Валорант, Почта России, Дискорд

В России произошёл крупный сбой интернета
Комментарии

13 февраля в России произошли очередные сбои при работе с сайтами и приложениями. У многих пользователей не работают не только зарубежные ресурсы, но и отечественные сервисы.

По данным портала DownDetector, сбои коснулись приложений «Почты России», онлайн-кинотеатра Lampa, голосового мессенджера Discord, нейросети ChatGPT и других сервисов. Кроме того, пользователи жалуются, что у них нет возможности поиграть в популярный онлайн-шутер Valorant.

Причина сбоев может быть связана с очередной волной блокировок сервисов Amazon и Cloudflare, на которых работают многие современные сервисы. Ранее Роскомнадзор уже блокировал сервисы обеих компаний, предлагая российским организациям переходить на отечественные аналоги для защиты от DDOS-атак и оказания других услуг.

Материалы по теме
Топ-5 прем-танков девятого уровня для фарма серебра в «Мире танков»
Топ-5 прем-танков девятого уровня для фарма серебра в «Мире танков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android