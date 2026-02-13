Данила Козловский снял британский фильм «С любовью из Лондона» и сыграл в нём

Издание Deadline сообщило, что съёмки британского фильма From London With Love («С любовью из Лондона») завершились. Дата выхода комедийного мюзикла пока неизвестна.

Сюжет расскажет о скромном музыканте, который хочет вновь выйти на сцену. В один момент герой влюбляется в девушку-медика. Теперь он планирует признаться ей в любви с помощью своих произведений.

Главную роль исполнил знаменитый российский актёр Данила Козловский («Легенда №17»). Он также выступил режиссёром картины и соавтором сценария. В фильме также снялись Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Сабрина Бартлетт («Бриджертоны»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола») и другие артисты.