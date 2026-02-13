Фильм «Момент» с певицей Charli XCX выйдет в России 23 апреля

Компания «Русский Репортаж» сообщила, что фильм «Момент» официально выйдет в российском прокате. Премьера картины в кинотеатрах России состоится 23 апреля.

Лента рассказывает о молодой поп-звезде, которую воплотила на экране знаменитая певица Charli XCX. Фильм повествует о её первом крупном туре, который осложняется из-за давления продюсеров и фанатов. «Момент» также покажет историю выпуска самого популярного альбома певицы Brat.

В актёрский состав картины, помимо Charli XCX, вошли Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Розанна Аркетт («Девять ярдов») и Кайли Дженнер («Семья Кардашьян»). Режиссёром выступил фотограф Эйдан Замири.