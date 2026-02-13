Трейлер новых серий четвёртого сезона «Бриджертонов» — выход 26 февраля

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второй половины четвёртого сезона «Бриджертонов». Шоу вернётся уже 26 февраля, в продолжение войдёт четыре эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятили второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем стала его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу уже продлили на пятый и шестой сезоны.