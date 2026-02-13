Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Reanimal — кооперативный хоррор от авторов Little Nightmares

Вышла Reanimal — кооперативный хоррор от авторов Little Nightmares
Комментарии

13 февраля состоялся релиз кооперативной игры Reanimal. Проект уже доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Tarsier Studios. Права на видео принадлежат Tarsier Studios.

Игра представляет собой приключенческий хоррор. Пользователям предстоит взять на себя роли брата и сестры, которые пытаются спасти своих друзей и выбраться с кошмарного острова, который когда-то был их домом. Игрокам необходимо применять свою смекалку и ловкость, чтобы спастись от безумных монстров.

Авторами проекта выступили разработчики из студии Tarsier — именно они выпустили первую и вторую части популярного хоррора Little Nightmares. В игре Reanimal доступен русский перевод, в том числе озвучка.

Анонс ремейка God of War:
Видео
Анонсирован ремейк трилогии God of War
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android