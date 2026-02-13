Вышла Reanimal — кооперативный хоррор от авторов Little Nightmares

13 февраля состоялся релиз кооперативной игры Reanimal. Проект уже доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Tarsier Studios. Права на видео принадлежат Tarsier Studios.

Игра представляет собой приключенческий хоррор. Пользователям предстоит взять на себя роли брата и сестры, которые пытаются спасти своих друзей и выбраться с кошмарного острова, который когда-то был их домом. Игрокам необходимо применять свою смекалку и ловкость, чтобы спастись от безумных монстров.

Авторами проекта выступили разработчики из студии Tarsier — именно они выпустили первую и вторую части популярного хоррора Little Nightmares. В игре Reanimal доступен русский перевод, в том числе озвучка.