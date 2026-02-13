Скидки
Третий сезон сериала «Благие знамения» с Дэвидом Теннантом выйдет 13 мая

Компания Amazon объявила дату выхода третьего сезона сериала «Благие знамения». Мистическое шоу вернётся уже 13 мая.

Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Сюжет третьего сезона пока неизвестен. Ранее авторы намекали, что главной темой продолжения вновь станет конец света.

Главные роли вновь исполнят Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Третий сезон станет финальным для всего сериала.

