Kingdom Come: Deliverance бесплатно улучшили для PS5 и Xbox Series

13 февраля студия Warhorse анонсировала нативную версию Kingdom Come: Deliverance на PlayStation 5 и Xbox Series. В этот же день состоялся её релиз — обновление доступно бесплатно для владельцев оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале Kingdom Come: Deliverance II. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Игра получила поддержку режима с производительностью 60 кадров в секунду, улучшенную графику и разрешение 4К. Кроме того, появилась возможность перенести свои сохранения с предыдущей версии знаменитой RPG.

Kingdom Come: Deliverance вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Позднее игру портировали на консоль Nintendo Switch. Проект высоко оценили критики и игроки, а продажи проекта достигли 11 млн копий за это время. Вторая часть исторической RPG вышла в феврале 2025 года и также стала успешной.

