Трейлер мистической комедии «Запретный плод» с Лили Рейнхарт — выход в России 23 апреля
Комментарии

Компания Independent Film представила трейлер фильма «Запретный плод». Мистическая комедия официально выйдет в российском прокате 23 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Independent Film Company. Права на видео принадлежат Independent Film Company.

Сюжет повествует о молодой ведьме по имени Пампкин, которая устраивается работать в магазин Free Eden. В один момент героиня выясняет, что её руководитель Эппл — лидер тайного культа, который находится в подвале торгового центра. Теперь ей предстоит сразиться со злобным обществом ведьм.

Главные роли исполнили Лили Рейнхарт («Ривердэйл»), Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Александра Шипп («Тик-так… БУМ!») и другие актёры. Режиссёром выступила Мередит Эллоуэй («Первое свидание»).

