Вуди и все-все-все на ярком постере «Истории игрушек 5» — выход 19 июня

Вуди и все-все-все на ярком постере «Истории игрушек 5» — выход 19 июня
Компания Pixar представила яркий постер мультфильма «История игрушек 5». На нём изображены различные персонажи, среди которых — главные герои серии Вуди и Базз Лайтер.

Фото: Pixar

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

«История игрушек 5» выйдет в мировом прокате 19 июня 2026 года. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»). Постановщиком и сценаристом мультфильма выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон.

