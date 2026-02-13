Россиянин nAts стал первым игроком в истории VCT EMEA с 2500 киллами

Российский киберспортсмен Аяз nAts Ахметшин установил исторический рекорд европейской лиги Valorant Champions Tour (VCT EMEA). Игрок Team Liquid первым преодолел отметку в 2500 фрагов в рамках официальных матчей региона.

Юбилейное убийство было совершено во время встречи с Team Heretics на турнире KICKOFF EMEA, который завершился победой «жидких». На данный момент Ахметшин — единственный про-игрок, достигший такого показателя с момента основания лиги.

NAts считается одним из лучших игроков мира на роли опорника. Ранее он становился чемпионом Masters Berlin и занял второе место на Valorant Champions 2021 в составе Gambit Esports.