Apple выпустит бюджетный iPhone 17e уже 19 февраля — утечка

Блогер FrontPageTech опубликовал подробности насчёт предстоящего смартфона компании Apple — iPhone 17е. По его данным, новинку официально анонсируют и выпустят уже 19 февраля.

Фото: YouTube/FrontPageTech

Согласно утечке, новый iPhone будет работать на флагманской платформе SoC Apple A19. Смартфон получит оперативную память в 8 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а также 6,1-дюймовый экран с частотой 60 Гц. Кроме того, устройство будет оснащено основной камерой 48 Мп и фронтальной 18 мп.

Помимо традиционных цветов, чёрных и белых, iPhone 17e получит новую лавандовую расцветку. Стоимость устройства, по данным инсайдера, составит $ 599 — смартфон станет самым дешёвым в актуальной линейке.