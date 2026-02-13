Try присоединился к составу Passion UA в CS 2

Киберспортивная организация Passion UA сообщила, что Сантино try Ригал присоединился к составу по Counter-Strike 2. Он занял позицию Хокона hallzerk Фьярли.

За Passion UA hallzerk сыграл 93 карты с рейтингом 1,06. Try, в свою очередь, за последние три месяца сыграл 45 официальных карт с рейтингом 1,14.

Горячее сердце Аргентины присоединяется к нашей команде — знакомьтесь с try, новым снайпером Passion UA!

Таким образом, слухи начинают подтверждаться. Ранее ходила информация, что Азбаяр Senzu Мунхболд, ранее выступавший за The MongolZ, может продолжить карьеру в составе Passion UA.

Состав Passion UA по CS 2

Владислав Kvem Король

Майкл Grim Винс

Джони JT Теодосиу

Сантино try Ригал

Тиаан T.c Корцен (тренер)