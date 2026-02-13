Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Try присоединился к составу Passion UA в CS 2

Try присоединился к составу Passion UA в CS 2
Комментарии

Киберспортивная организация Passion UA сообщила, что Сантино try Ригал присоединился к составу по Counter-Strike 2. Он занял позицию Хокона hallzerk Фьярли.

За Passion UA hallzerk сыграл 93 карты с рейтингом 1,06. Try, в свою очередь, за последние три месяца сыграл 45 официальных карт с рейтингом 1,14.

Горячее сердце Аргентины присоединяется к нашей команде — знакомьтесь с try, новым снайпером Passion UA!

Таким образом, слухи начинают подтверждаться. Ранее ходила информация, что Азбаяр Senzu Мунхболд, ранее выступавший за The MongolZ, может продолжить карьеру в составе Passion UA.

Состав Passion UA по CS 2

  • Владислав Kvem Король
  • Майкл Grim Винс
  • Джони JT Теодосиу
  • Сантино try Ригал
  • Тиаан T.c Корцен (тренер)
Материалы по теме
Senzu может перейти в Passion UA по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android