Try присоединился к составу Passion UA в CS 2
Киберспортивная организация Passion UA сообщила, что Сантино try Ригал присоединился к составу по Counter-Strike 2. Он занял позицию Хокона hallzerk Фьярли.
За Passion UA hallzerk сыграл 93 карты с рейтингом 1,06. Try, в свою очередь, за последние три месяца сыграл 45 официальных карт с рейтингом 1,14.
Горячее сердце Аргентины присоединяется к нашей команде — знакомьтесь с try, новым снайпером Passion UA!
Таким образом, слухи начинают подтверждаться. Ранее ходила информация, что Азбаяр Senzu Мунхболд, ранее выступавший за The MongolZ, может продолжить карьеру в составе Passion UA.
Состав Passion UA по CS 2
- Владислав Kvem Король
- Майкл Grim Винс
- Джони JT Теодосиу
- Сантино try Ригал
- Тиаан T.c Корцен (тренер)
Материалы по теме
Комментарии