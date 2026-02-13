Senzu перешёл в Passion UA в CS 2

Киберспортивная организация Passion UA объявила, что Азбаяр Senzu Мунхболд перешёл в состав по Counter-Strike 2 на правах аренды. Он заменил Ника nicx Ли.

Мунхболд занял 13-е место в списке лучших игроков 2025 года по версии HLTV. Для 19-летнего киберспортсмена попадание в топ стало первым в карьере. Игрок покинул The MongolZ в октябре 2025 года.

Состав Passion UA

Азбаяр Senzu Мунхболд

Сантино try Ригал

Владислав Kvem Король

Джони JT Теодосиу

Майкл Grim Винс

Тиаан T.c Корцен (тренер)

Ближайшим турниром для Passion UA станет Roman Imperium Cup V с призовым фондом $ 11 858, который пройдёт с 19 по 22 февраля в LAN-формате в Португалии.