Senzu перешёл в Passion UA в CS 2

Senzu в составе The MongolZ на ESL Pro League 22
Киберспортивная организация Passion UA объявила, что Азбаяр Senzu Мунхболд перешёл в состав по Counter-Strike 2 на правах аренды. Он заменил Ника nicx Ли.

Мунхболд занял 13-е место в списке лучших игроков 2025 года по версии HLTV. Для 19-летнего киберспортсмена попадание в топ стало первым в карьере. Игрок покинул The MongolZ в октябре 2025 года.

Состав Passion UA

  • Азбаяр Senzu Мунхболд
  • Сантино try Ригал
  • Владислав Kvem Король
  • Джони JT Теодосиу
  • Майкл Grim Винс
  • Тиаан T.c Корцен (тренер)

Ближайшим турниром для Passion UA станет Roman Imperium Cup V с призовым фондом $ 11 858, который пройдёт с 19 по 22 февраля в LAN-формате в Португалии.

