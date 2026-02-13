Senzu перешёл в Passion UA в CS 2
Киберспортивная организация Passion UA объявила, что Азбаяр Senzu Мунхболд перешёл в состав по Counter-Strike 2 на правах аренды. Он заменил Ника nicx Ли.
Мунхболд занял 13-е место в списке лучших игроков 2025 года по версии HLTV. Для 19-летнего киберспортсмена попадание в топ стало первым в карьере. Игрок покинул The MongolZ в октябре 2025 года.
Состав Passion UA
- Азбаяр Senzu Мунхболд
- Сантино try Ригал
- Владислав Kvem Король
- Джони JT Теодосиу
- Майкл Grim Винс
- Тиаан T.c Корцен (тренер)
Ближайшим турниром для Passion UA станет Roman Imperium Cup V с призовым фондом $ 11 858, который пройдёт с 19 по 22 февраля в LAN-формате в Португалии.
