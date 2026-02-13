Team Liquid выбила Team Falcons с BLAST Slam VI по Dota 2

В напряжённом матче плей-офф BLAST Slam VI команда Team Liquid одержала победу над Team Falcons со счётом 3:2. Встреча проходила в формате best-of-5.

Серия получилась драматичной: соперники обменивались картами, попеременно захватывая инициативу. Решающей стала пятая игра, где до 16-й минуты сохранялся паритет, но затем коллектив Эрика tOfu Энгела сумел переломить ход сражения и довести матч до победы.

Благодаря этому успеху Team Liquid прошла в полуфинал, где 14 февраля встретится с OG. Team Falcons завершила выступление на турнире, заняв пятое-шестое место и заработав $ 50 тыс.

BLAST Slam VI проходит с 3 по 15 февраля. Финальная стадия ивента состоится на Мальте, а общий призовой фонд составляет $ 1 млн.