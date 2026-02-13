Скидки
Джейсон Стэйтем сыграет в фильме «Джейсон Стэйтем украл мой байк» от автора «Быстрее пули»


Комментарии

Знаменитый британский актёр Джейсон Стэйтем нашёл себе новый кинопроект. Звезда брутальных боевиков сыграет самого себя в фильме «Джейсон Стэйтем украл мой байк», у проекта пока нет даты выхода.

Будущая лента описывается как главная роль жизни звезды «Большого куша» с внушительным бюджетом в $ 80 млн. Сценарий написала Элисон Флирль («Конь БоДжек»), а режиссёром выступит Дэвид Литч, постановщик «Дэдпула 2» и «Быстрее пули» с Брэдом Питтом.

Съёмки будущей ленты начнутся в мае 2026 года, поэтому премьера ленты состоится не раньше 2027-го. Известно, что в картине будет как минимум несколько крупномасштабных экшен-эпизодов с участием Джейсона Стэйтема.

