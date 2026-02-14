Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Yandex обыграла HEROIC и вышла в полуфинал BLAST Slam VI по Dota 2

Team Yandex обыграла HEROIC и вышла в полуфинал BLAST Slam VI по Dota 2
Комментарии

Team Yandex пробилась в полуфинал BLAST Slam VI по Dota 2. В четвертьфинальном матче коллектив одержал уверенную победу над HEROIC со счётом 3:1.

Серия best-of-5 началась с победы HEROIC на первой карте (Meepo от Yuma стал непреодолимой преградой). Однако Team Yandex сумела переломить ход встречи, забрав три следующие игры подряд. Особенно ярким получился камбэк на второй карте, где «Яндекс» справился с Underlord.

Третью карту команда выиграла благодаря доминации Shadow Fiend (watson) и Axe (Malik), а в четвёртой поставила точку уверенной игрой на Gyrocopter от watson.

В полуфинале Team Yandex встретится с NAVI. HEROIC покидает турнир, заняв 5-6 место и заработав $ 50 тыс. Для Team Yandex это уже шестой турнир подряд, где команда входит в топ-4.

Материалы по теме
Team Liquid выбила Team Falcons с BLAST Slam VI по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android