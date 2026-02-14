Team Yandex обыграла HEROIC и вышла в полуфинал BLAST Slam VI по Dota 2

Team Yandex пробилась в полуфинал BLAST Slam VI по Dota 2. В четвертьфинальном матче коллектив одержал уверенную победу над HEROIC со счётом 3:1.
Серия best-of-5 началась с победы HEROIC на первой карте (Meepo от Yuma стал непреодолимой преградой). Однако Team Yandex сумела переломить ход встречи, забрав три следующие игры подряд. Особенно ярким получился камбэк на второй карте, где «Яндекс» справился с Underlord.
Третью карту команда выиграла благодаря доминации Shadow Fiend (watson) и Axe (Malik), а в четвёртой поставила точку уверенной игрой на Gyrocopter от watson.
В полуфинале Team Yandex встретится с NAVI. HEROIC покидает турнир, заняв 5-6 место и заработав $ 50 тыс. Для Team Yandex это уже шестой турнир подряд, где команда входит в топ-4.