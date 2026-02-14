Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди вышел в России

Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди вышел в России
Комментарии

14 февраля фильм «Грозовой перевал» появился в некоторых кинотеатрах России. Драму можно посмотреть в рамках предсеансового обслуживания в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Картина выступает экранизацией одноимённого романа Эмили Бронтер. Лента рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Главные роли в «Грозовом перевале» сыграли Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Режиссёром выступила Эмиральд Феннел — автор популярной драмы «Солтбёрн».

О другом популярном фильме:
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android