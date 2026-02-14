Скидки
Зрители оценили комедию «Удачи, веселья, не сдохни» ниже «Пиратов Карибского моря»

Зрители оценили комедию «Удачи, веселья, не сдохни» ниже «Пиратов Карибского моря»
13 февраля в мировом прокате состоялась премьера фильма «Удачи, веселья, не сдохни» — новой картины от режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Комедия получила оценку В. Таким образом, фильм «Удачи, веселья, не сдохни» понравился зрителям меньше, чем «Пираты Карибского моря» (А). Кроме того, ленту оценили ниже другой популярной картины Гора Вербински — «Одинокого рейнджера» с Джонни Деппом (В+).

Фото: CinemaScore

«Удачи, веселья, не сдохни» повествует о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой. Фильм также официально выйдет в российском прокате. Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Что пишут критики про новый фильм Гора Вербински:
Критики хвалят фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карибского моря»
