Первый кадр фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева

Кинокомпания MK2 Films представила первый кадр фильма «Минотавр». Дата выхода детективного триллера в мировом прокате пока неизвестна. Сейчас лента принимает участие в Берлинском кинофестивале.

Фото: MK2 Films

Сюжет фильма повествует о директоре крупной компании по имени Глеб. Он готовится уволить сотрудников, но получает удар с неожиданной стороны — узнаёт об изменах любимой жены. После этого жизнь героя начинает рушиться.

Режиссёром «Минотавра» выступил знаменитый российский режиссёр Андрей Звягинцев — автор популярных фильмов «Елена» и «Левиафан». Предыдущей картиной постановщика была драма «Нелюбовь», которая вышла в 2017 году и получила номинацию на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».