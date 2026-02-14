Natus Vincere обыграла Astralis на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Рождённые побеждать — Natus Vincere начали турнир с сухой победы над Astralis в рамках группового этапа по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13-10 на Nuke и 13-6 на Mirage. NAVI уверенно контролировали ход встречи и не оставили датчанам шансов на камбэк.
CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
14 февраля 2026, суббота. 11:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
Astralis
Коллектив под руководством Алекси Aleksib Виролайнена продолжит выступление матчем против ещё одного победителя первого тура. Имя следующего соперника станет известно позже.
Турнир PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2 проходит с 14 по 22 февраля в Румынии. Участники чемпионата сражаются за призовой фонд в размере $ 625 тыс.
Комментарии
