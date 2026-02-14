Зрители оценили фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди выше «Солтбёрна»

13 февраля состоялась мировая премьера фильма «Грозовой перевал» — новой драмы, с Марго Робби («Барби») и Джейкобом Элорди («Франкенштейн») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку В. Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем предыдущая драма режиссёра Эмиральд Феннел «Солтбёрн» (В-). При этом критики смешанно оценили «Грозовой перевал»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 64% свежести.

Фото: CinemaScore

«Грозовой перевал» рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Картина выступает экранизацией одноимённого романа Эмили Бронтер.