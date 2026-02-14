Скидки
«Худший вариант»: OverDrive раскритиковал переход Senzu в Passion UA по CS 2
Комментарии

Российский инсайдер и аналитик Алексей OverDrive Бирюков высказался о переходе Senzu в Passion UA.

По его мнению, этот трансфер стал неудачным шагом для монгольского игрока.

Худший вариант для Senzu. Из тир-1 команды — в команду, которая никогда даже близко не нюхала плей-офф.

Ранее Senzu официально присоединился к Passion UA. До этого киберспортсмен выступал на тир-1 уровне и регулярно играл на крупных международных турнирах.

Напомним, в прошлой команде Senzu — TheMongolZ произошёл скандал, в котором клуб перевёл игрока в запасной состав, а позже назвал его лудоманом и вором, но сам игрок утверждал, что это ложь.

