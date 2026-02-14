Звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл сыграет в перезапуске «Спасателей Малибу»

Издание Variety сообщило, что в актёрском составе перезапуска культового сериала «Спасатели Малибу» произошло пополнение. Главную роль исполнит звезда супергеройского шоу «Стрела» Стивен Амелл.

Артист сыграет персонажа по имени Хоби Бучанон — сына главного героя оригинального сериала Митча Бучанона, которого исполнял Дэвид Хассельхофф. Он станет лидером спасателей и будет стремиться соответствовать славе своего отца. По сюжету герой внезапно узнаёт, что у него есть дочь Чарли, — она присоединится к его команде, чтобы продолжить семейное дело.

Перезапуск «Спасателей Малибу» выпустит телеканал Fox. В первый сезон войдёт 12 эпизодов. Шоураннером проекта выступает Мэтт Никс — один из авторов сериалов «Правдивая ложь» и «Хорошие парни».