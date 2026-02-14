Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл сыграет в перезапуске «Спасателей Малибу»

Звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл сыграет в перезапуске «Спасателей Малибу»
Комментарии

Издание Variety сообщило, что в актёрском составе перезапуска культового сериала «Спасатели Малибу» произошло пополнение. Главную роль исполнит звезда супергеройского шоу «Стрела» Стивен Амелл.

Артист сыграет персонажа по имени Хоби Бучанон — сына главного героя оригинального сериала Митча Бучанона, которого исполнял Дэвид Хассельхофф. Он станет лидером спасателей и будет стремиться соответствовать славе своего отца. По сюжету герой внезапно узнаёт, что у него есть дочь Чарли, — она присоединится к его команде, чтобы продолжить семейное дело.

Перезапуск «Спасателей Малибу» выпустит телеканал Fox. В первый сезон войдёт 12 эпизодов. Шоураннером проекта выступает Мэтт Никс — один из авторов сериалов «Правдивая ложь» и «Хорошие парни».

О другом популярном шоу:
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android