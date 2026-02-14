PARIVISION проиграла MOUZ на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

PARIVISION не смогла стартовать с победы на PGL Cluj-Napoca 2026, уступив MOUZ в напряжённой серии группового этапа. Противостояние растянулось на три карты и завершилось со счётом 1:2. Коллектив уверенно начал встречу, забрав Dust ll со счётом 13:7, однако затем инициатива перешла к сопернику: Inferno осталась за MOUZ — 13:7, а решающий Overpass прошёл под их полным контролем — 13:3.

Для состава под руководством Jame это поражение стало первым на турнире. Команде предстоит оперативно провести работу над ошибками, чтобы сохранить шансы на успешное продолжение кампании.

Имена следующих соперников станут известны после завершения игрового дня и жеребьёвки.

Турнир проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, а команды сражаются за призовой фонд в размере $ 625 тыс.