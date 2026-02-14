Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Стараемся общаться на английском»: Noticed раскрыл языковой секрет Team Yandex по Dota 2

«Стараемся общаться на английском»: Noticed раскрыл языковой секрет Team Yandex по Dota 2
Комментарии

Игрок Team Yandex Евгений Noticed Игнатенко рассказал, на каком языке команда общается во время официальных матчей. По словам киберспортсмена, коллектив по Dota 2 делает ставку на английский — прежде всего ради комфортной коммуникации с Мартином Saksa Саздовым.

В игре иногда общаемся на русском, но это если контактируешь в моменте. Saksa понимает большую часть, просто не может сказать что-то в ответ. Если не понимает, то спрашивает. Но это обычно вне игры. А так стараемся общаться на английском.

Напомним, сам Noticed пропустил плей-офф BLAST Slam VI из-за визовых проблем. В его отсутствие за состав выступает Абдималик Malik Сайлау, а Евгений комментировал матчи команды на стриме у Алексея Solo Березина.

Несмотря на кадровые перестановки, Team Yandex уверенно прошла первый раунд плей-офф, обыграв Heroic со счётом 3:1. Встреча за выход в финал турнира пройдёт против Natus Vincere.

Team Yandex обыграла HEROIC
Team Yandex обыграла HEROIC и вышла в полуфинал BLAST Slam VI по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android