«Стараемся общаться на английском»: Noticed раскрыл языковой секрет Team Yandex по Dota 2

Игрок Team Yandex Евгений Noticed Игнатенко рассказал, на каком языке команда общается во время официальных матчей. По словам киберспортсмена, коллектив по Dota 2 делает ставку на английский — прежде всего ради комфортной коммуникации с Мартином Saksa Саздовым.

В игре иногда общаемся на русском, но это если контактируешь в моменте. Saksa понимает большую часть, просто не может сказать что-то в ответ. Если не понимает, то спрашивает. Но это обычно вне игры. А так стараемся общаться на английском.

Напомним, сам Noticed пропустил плей-офф BLAST Slam VI из-за визовых проблем. В его отсутствие за состав выступает Абдималик Malik Сайлау, а Евгений комментировал матчи команды на стриме у Алексея Solo Березина.

Несмотря на кадровые перестановки, Team Yandex уверенно прошла первый раунд плей-офф, обыграв Heroic со счётом 3:1. Встреча за выход в финал турнира пройдёт против Natus Vincere.