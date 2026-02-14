Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сценарий фильма по Dead By Daylight напишут авторы хорроров «Заклятие 2» и «Зеркала»

Сценарий фильма по Dead By Daylight напишут авторы хорроров «Заклятие 2» и «Зеркала»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия Blumhouse и Atomic Monster активно работают над экранизацией хоррор-игры Dead By Daylight. Авторы уже нашли сценаристов будущей адаптации.

Так, сюжет картины напишут сценарист хоррора «Заклятие 2» Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик и создатель знаменитого фильма ужасов «Зеркала» Александр Ажа. Теперь студии займутся поиском режиссёра, который поставит проект.

Dead By Daylight — многопользовательский хоррор, который вышел в 2016 году. По сюжету игры пользователям предстоит взять на себя роль четырёх выживших, задача которых — решить все головоломки на локации и сбежать от маньяков. За 10 лет своего существования в проекте произошло множество кроссоверов с популярными фильмами ужасов, в числе которых «Пила», «Крик», «Кошмар на улице Вязов» и другие.

О другой экранизации видеоигры:
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android