Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Яркие постеры с героями мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» — выход 1 апреля

Яркие постеры с героями мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» — выход 1 апреля
Комментарии

Компания Nintendo представила яркие постеры мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». На них изображены Марио, Луиджи и другие персонажи из предстоящей анимационной картины.

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» состоится 1 апреля. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Кроме того, Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android