Fame и FL1T переведены в запас Virtus.pro по CS 2

Комментарии

Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил об изменениях в составе по Counter-Strike 2: Петр fame Болышев и Евгений FL1T Лебедев переведены в запас основной команды.

Как сообщили в организации, решение принято после серии внутренних обсуждений и анализа текущих результатов.

Руководство клуба пришло к выводу о необходимости корректировок в ростере на данном этапе сезона. Игроки получили возможность рассмотреть варианты продолжения карьеры, а клуб открыт к трансферным предложениям по обоим киберспортсменам.

Петр fame Болышев выступал за «медведей» с 2022 года и за это время стал важной частью обновлённого состава, стабильно показывая высокий индивидуальный уровень на международной арене, войдя в историю CSб, победив на Major 2022 в Rio.

Евгений FL1T Лебедев присоединился к Virtus.pro в 2023 году и также внёс вклад в результаты команды на крупных турнирах, особенно важное достижение — победа на Major 2022 в Rio.

В официальном заявлении организация поблагодарила игроков за профессионализм, самоотдачу и работу на протяжении всего периода выступлений за клуб.

Обновлённый состав Virtus.pro по CS 2 будет объявлен дополнительно.

