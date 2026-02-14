«Мой любимый фильм 2025 года»: Тимоти Шаламе — о «Сентиментальной ценности» с Эль Фаннинг

Знаменитый актёр Тимоти Шаламе («Дюна») провёл беседу с актрисой Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»). Во время разговора звезда «Марти Великолепного» признался, что в восторге от фильма «Сентиментальная ценность».

По словам Шаламе, Фаннинг потрясающе сыграла, а картина стала его любимой лентой 2025 года. Он также похвалил режиссёра Йоакима Триера за выдаюшуюся работу.

Эль Фанниг снялась в моём любимом фильме 2025 года — «Сентиментальная ценность». Я просто обожаю этот фильм. Она там потрясающе сыграла. У неё замечательный режиссёр, Йоаким Триер. Это было потрясающе.

Шаламе также отметил, что Фаннинг заслужила свою номинацию в категории «лучшая женская роль второго плана» на предстоящей премии «Оскар»-2026. В свою очередь, актриса отметила, что будет болеть за Шаламе, который также номинирован на «лучшую мужскую роль» за фильм «Марти Великолепный».