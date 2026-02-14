В Universal уверены в кассовом успехе «Одиссеи» Кристофера Нолана

Издание Variety взяло интервью у председателя совета директоров кинокомпании NBCUniversal Донны Лэнгли. Она рассказала о предстоящем фильме Кристофера Нолана «Одиссея».

По словам руководителя, аудитория картин знаменитого режиссёра постоянно растёт и люди захотят увидеть эпик Нолана на больших экранах по всему миру. Потому Лэнгли не сомневается в кассовом успехе «Одиссеи».

Кристофер Нолан олицетворяет собой чистое кино. Мы, безусловно, видели, как люди ходили на «Оппенгеймера». Мы понимаем, что есть аудитория, которая хочет пойти на новый фильм Кристофера Нолана, и есть аудитория, которая хочет пойти на прекрасный фильм. И я считаю, что эта аудитория растёт, она становится моложе, и есть аудитория, которая хочет видеть масштабные развлекательные фильмы на лучших экранах мира.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» Мэтт Дэймон. В ленте также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.